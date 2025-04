REPLIIK? Kes teeb esimese lasu?

Sakala tegi usutluse Kaitseliidu ülema Ilmar Tammega ja selles on vähemalt üks hea uudis. Soomlased olevat lubanud, et kui Eestis hakkavad mürsud ja raketid lendama, võivad nad vähemalt osa siinseid inimesi Helsingis oma ulu alla võtta, see tähendab varjenditesse paigutada. Nimelt olevat Helsingis maa-alust ruumi rohkematele inimestele, kui linnas elanikke.