"Ei teagi, kuidas oli. Ikka oli," võttis tehtu kokku Kadri Koitmäe, kui oli klassist väljunud. Kirjutas ta Eesti haridussüsteemi plussidest ja miinustest ning selle kohta tal mõtteid jagus, sest on ju ka ise koolilõpetajana kõige selle sees. "Arvan, et kirjutasin täiesti adekvaatse teksti," lausus ta kerge muigega ja lisas, et eks kohe pärast eksamit ole seda keeruline hinnata.