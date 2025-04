Balti liiga neljandana lõpetanud Viljandi HC peatreener: jääb küll kripeldama

"Ma usun, et ei ole vale öelda, et oleme pettunud. Olime hooajal kõiki neid kolme tiimi võitnud ja ma usun, et finaalturniirile minnes olid meie mõtted teised," nentis Viljandi meeskonna peatreener Marko Koks. "Jääb küll kripeldama. Miinimumeesmärgi – olla Baltimaade nelja hulgas – me ju täitsime, aga see tulemus meile täisrahuldust ei paku."