Linnapea Johan-Kristjan Konovalov kutsus linlasi turismisuvest osa võtma, öeldes, et see on suurepärane võimalus tutvustada Viljandit külalisele just oma vaatenurgast. "Varasemast kogemusest olulisemad on julgus ja selge eneseväljendus. Kohalike juhitavad ekskursioonid on vahetud ja isikupärased, iga osaleja saab valida külalistele tutvustamiseks just need paigad, mis on talle kõige südamelähedasemad," sõnas ta.