Kindral Tamm, Eestis on teatud piirkondi, mis jäävad inimtühjaks. Mida selle teadmisega Kaitseliidu vaatevinklist peale hakata?

Kaitseressursside amet tegi päris hea graafiku, kus on näha demograafilised trendid. Planeerimistsükkel on praegu selline, et üritame oma võimearendusi ja vajadusi kirjeldada 10 aasta kaupa. Vaadatakse kuni 2035. aastani: kus meie liikmeskond saab kasvada, kus ta on kasvanud ja kus on näha, et see väheneb.