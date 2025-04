Lavastus, mis elab sinus edasi veel tükk aega

Andres Noormetsa lavastus "Sünnipäevaküünlad" on lugu naisest, kes vananeb etenduse jooksul peaaegu sada aastat. Selle aja jooksul on ta tütar ja pruut, abikaasa ja ema, tädi ja ämm, lesk ja uus abielunaine ning lõpuks veel vanaema, suurepärane vanavanaema ja vanavanavanaema.

Mõni lugu puudutab nii sügavalt, et elab sinus edasi veel tükk aega pärast lõppemist. Andres Noormetsa "Sünnipäevaküünlad" Ugala teatris on just selline lavastus – elu tähenduslikkusest ja armastusest, mis jääb.