Viljandi valla õpilasmaleva koordinaator Liis Särje sõnutsi keskendutakse vallas sel suvel pikaajalistele partneritele, sest nood teavad, kui väärtuslik on malevakogemus nii noortele kui ka ettevõtetele endile. Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Andri Suga sõnutsi on uute tööandjate otsimine käinud juba sügisest ja õnneks on see ka vilja kandnud. "Noored saavad asuda tööle täiesti uutel ametikohtadel, mida varem pole malevas olnud võimalik proovida!"