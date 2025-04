PRIIT TOOBAL Põhja-Sakala valla elanike tahe vajab nüüd veel selgemat kaitset

Põhja-Sakala vallavolikogu leiab, et kehtivat üldplaneeringut tuleb järgida ja kogukonna tahtest ei tohi arendajate huvide nimel üle sõita. Üldplaneeringus on sätestatud tingimused, mille eesmärk on hoida tasakaalu looduskeskkonna, elukeskkonna ja arendustegevuse vahel. Tuuleparkide rajamine, sellisel kujul nagu see on eriplaneeringutes kavandatud, seaks ohtu meie valla ruumilise terviklikkuse, loodusväärtused ja inimeste heaolu.