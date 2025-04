Toidukogumispäevadel annetati Viljandis tublisti üle tonni toitu

Viljandimaa toidupanga koordinaator Heli Tamme kõneles, et kahe päevaga kogunes annetustena kokku 1222 kilo toiduaineid ning see on väga hea tulemus. Kõige rohkem annetati jahutooteid nagu erinevad pastatooted, jahud ja pudrud, mida toidupank ka hea säilivuse tõttu alati soovitab annetada.