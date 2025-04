Viljandi vanakraamiturul pakuti külma ilma trotsides nii uut kui vana

Viljandis elav Evald Särev on vanakraamiga tegelnud enam kui 40 aastat ning tema erihuvi on kõikvõimalikud märgid ja mündid, samuti ehted, taskukellad ning mõõgad. Ühe tsaariaegse soldatimõõga oli Särev ka kaasa võtnud, aga nagu ta ise muheldes ütles, siis see on isiklik suveniir ja mitte müügiks, vaid teistele näitamiseks. Turuhind on ühel tsaariaegsel ja mõnusasti roostetanud soldatimõõgal umbes 500–600 eurot, palju sõltub mõõga seisukorrast.​