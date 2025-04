Et külmalaine ei ole tõenäoliselt väga pikk, siis suurt häda see ei tekita, aga ornitoloog kutsub tähelepanelikkusele autojuhte, sest suured lõokese- ja vindiparved on teede ääres toitumas.

"Linnud jagunevad üldjoontes taim- ja putuktoidulisteks. Taimtoidulistele või ka segatoidulistele mõni külmem päev erilist liiga ei tee, mure võib olla putuktoidulistel," rääkis Aua. "Juba mõni päev tagasi nähti Lõuna-Eestis pääsukesi, ka punarind ja võsaraat on kohal. Nemad on peaaegu täielikult putuktoidulised ja neil läheb keeruliseks. Kui palju neist hukkuda võib, on raske ennustada. Kui väiksemad linnud on ööpäeva toiduta, siis see on neile eluohtlik, suuremate lindudega seda muret ei ole."