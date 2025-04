TRIIN LOIDE Võõraste väikeste meeste suured egod

"Kukub kokku" öelda on mõistagi pisut liiast ning tegelikult ei välista ma üldse, et mingisugune rida mu pangakontole tulevikus ilmub. Tahaks suurejooneliselt lisada, et kauges tulevikus, aga pensionärid, elutargad inimesed, on mulle süngelt kõmistanud, et oodaku ma vaid – need kolmkümmend aastat mööduvad kui üks silmapilk. Mida ma seal real oleva eest osta või endale võimaldada saan, on täiesti eraldi küsimus. Võimalik, et see pension katab ühe nädala söögiarve. Võimalik, et sedagi mitte.