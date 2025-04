Põhja-Sakala valla elanikud on juba pikalt hädas huntidega, kes koeri murravad. Nüüd on hundid läinud nii julgeks, et on asunud saaki otsima linnast. Neid on mitu korda nähtud järve ääres kopraid jahtimas ja neljapäeva varahommikul viis hunt ühe koera eramaja terrassilt.