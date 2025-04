KAIRI LEIVO Jutujulguse süütaja

Kairi Leivost sai Viljandi uus linnameister. Jutu pärast. Pärandilinn Viljandi valis tänavuseks teemaks "Lugude aasta" ja linnameistri ülesanne on ärgitada inimesi lugusid jutustama. Tööga tuleb kähku pihta hakata, sest ideid linnameistrina ellu viia on aega üksnes aasta. Leivo on 15 aastat viljandlane olnud ning ütleb, et Viljandi on nende aastatega talle palju pakkunud ja nüüd on hea võimalus oma oskustega midagi tagasi anda.