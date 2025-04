Ametiühingute keskliit soovib õiguskantslerilt selgust töölepingu seaduse eelnõu kohta

Ametiühingute keskliit leiab, et seadusemuudatus looks olukorra, kus sama töö eest makstaks erinevat tasu vanusest või töösuhte pikkusest lähtudes.

Eesti ametiühingute keskliit andis teada, et pöördus õiguskantsleri poole palvega hinnata, kas kehtestatav regulatsioon ja kehtiv seadusesäte on kooskõlas põhiseaduse paragrahviga 12, mille kohaselt on kõik töötajad seaduse ees võrdsed.