Vundamendisüvendit hakati Viljandis aastakümneid oodatud veekeskuse ja spaahotelli ehitusplatsil kaevama märtsi lõpus. Selleks, et järveäärsele luhale oleks võimalik suurt hoonet püstitada ja see pärast valmimist viltu ei vajuks, on vaja vundamendiauk veest tühjaks pumbata. Töö meetodist lähtuvalt tekkis aga kaeve- ja pumpamistööde käigus piirkonda inseneride terminit kasutades depressioonilehter ning see imes tühjaks ka kõik ümbruskonda jäävad kaevud.