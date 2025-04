JUHTKIRI Kes on kaevu kuivuses süüdi?

Kui keerulises keeles väljenduda, tekkis ehitusalale depressioonilehter ja seda oleks saanud vältida sulundseinte kasutamisega. Selle mõiste taga on kuue- või seitsmekohaline rahasumma ehk siis halvemal juhul oleks sulundseinte kasutamine võinud ehitajale tähendada sadu tuhandeid eurosid lisakulu.

Aga kas keegi oleks pidanud ohtusid teadvustama ja millal? Kas linnavalitsus oleks pidanud ehitusluba välja andes neile tähelepanu juhtima või oleks see tulnud sõnastada juba detailplaneeringu käigus, mille osa on keskkonnamõjude hindamine? Ja kes oleks sel juhul pidanud olema see tark, kes niisuguseid ohte ette aimab? Kas selline insener peaks töötama linnavalitsuses või keskkonnaametis?