Eesti meistrivõistluste põhiturniirile võidukalt punkt. Ees ootab Balti liiga "maasikas"

"See, et Mistra meile poolfinaalis vastu tuleb, oli teada juba paar nädalat tagasi," ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks, viidates sellele, et tabeli teine ja kolmas meeskond lähevad omavahel vastamisi. See aga, kumb mängib koduväljakul, sai selgeks pärast kolmapäevaseid mänge. Juhul kui Mistra oleks kolmapäeval kaotanud, oleks teine olnud Viljandi.