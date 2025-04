Mulgid võtavad töötoas ette oma pudru UNESCO-kaaslase

Sel reedel leiab Karksi-Nuia kultuurikeskuses aset põssanka töötuba. Selle eestvedaja Mae Rae rääkis, et oli põssankasid sotsiaalmeedias näinud ja mõelnud, et tahaks isegi sellisel viisil mune kaunistama õppida. Eelmise aasta lõpus lisati põssankade traditsioon koos Mulgi pudruga UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse ja kui kultuuriministeerium kutsus osalised ühisele üritusele, kõnelesid mulgid, et tore oleks, kui ukrainlased tuleks neilegi oma oskust õpetama.