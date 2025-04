Veel saab esitada aasta suurpere konkursi kandidaate

Lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on aasta suurpere valimine pikaajaline traditsioon: seda on elus hoitud juba 16 aastat.

«Need pered on igapäevaselt eeskujuks, kuidas armastus, ühtehoidmine ja vastastikune toetus loovad tugeva aluse tulevikku,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Tunnustamine pakub peredele emotsionaalset tuge ja ühiskondlikku kinnitust, et nende panust nähakse ja hinnatakse.»

Aasta suurpere tiitli kandidaate võivad esitada kõik Eesti inimesed: suurpere liikmed ise ning nende töökaaslased, tuttavad ja sõbrad. Selleks on vaja täita Eesti lasterikaste perede liidu veebilehel ankeet .

Võitjapere saab auhinnaks 10 000 eurot, mille paneb välja Bigbank. Ettevõtte Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul väärivad suurpered ühiskonnas eraldi esiletoomist, sest nad näitavad meile kõigile, kuidas ka laste kõrvalt ja nendega koos on võimalik unistusi ellu viia – lihtsalt rikkamalt, lasterikkamalt.

«Eesmärk on tunnustada peresid, kes on meile kõigile eeskujuks, et aidata neil teostada oma ideid ja unistusi,» lausus Pechter.