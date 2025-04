Viljandi veekeskuse ehitus tõmbas ümbruskonna kaevud veest tühjaks

Viljandi järveäärses piirkonnas elavad inimesed avastasid nädala hakul, et nende kodukaevud on tühjaks jäänud. Esialgne uurimine viitas suure spaahotelli ehituse algusele, kus vundamenti kaevatakse kolm meetrit pinnavee tasemest allpool ning vundamendi süvend on osutunud kaevude tühjendajaks.