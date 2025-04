GALERII Viljandi haigla ostis Narvas lasteaia

Selles Moskva patriarhaadile alluva Narva Kaheteistkümne Püha Apostli​ kiriku kõrval Mõisa tänav 6 hoones tegutses kuni 2015. aastani munitsipaallasteaed Kuldkalake ning seejärel tegutsesid seal ajutiselt Narva Kesklinna gümnaasiumi algklassid. Kinnistu pindala on 11 695 ruutmeetrit ja sihtotstarve üldkasutatav maa.​ Majas on suletud netopinda 688,5 ruutmeetrit ja selle energiamärgis on F.