Kahekesi kraavis: linn ja jäätmejaam koristavad, samal ajal tassitakse rämpsu juurde

Pärnu maanteel paiknev Viljandi jäätmejaam tükkis seda ümbritseva maaga kuulub linnale ning seal pakub teenust lepinguline partner Eesti Keskkonnateenused, kes jaama territooriumi eest ka hoolt kannab. Eelmisel aastal juhtis Sakala tähelepanu, et jäätmejaama ümbrus on jäätmeid täis, ja linn lubas olukorra kontrolli alla võtta.​

​Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin kõneles, et pärast seda, kui Sakala eelmise aasta kevadel mai alguses "Teeme ära!" talgute ajal sellele tähelepanu juhtis, et jäätmejaama ümbrus näeb pehmelt öeldes kohutav välja, on tema isiklikult ja linnavalitsuse ametnikud seda teemat meeles pidanud, sest linnavalitsuse hinnangul ei ole jäätmejaama ümbruses toimuv vastuvõetav. Lisaks tuulega lendavatele paberi- ja kiletükkidele leidub jäätmejaama ümbruses kola, näiteks rehve ja prügikotitäite kaupa olmeprahti, mida inimesed on sinna viinud.