Juhtkiri Õnne peale minek

​Aga ega teisiti ole ka üldse võimalik ühte kaasava eelarve konkurssi korraldada, sest reeglid on ju üsna vabad. Piirduvad sisuliselt sellega, et asjast peab rahvale kasu olema ning idee peab mahtuma esitaja esialgsete kalkulatsioonide kohaselt hinna sisse. See tähendab, et võidutöö võib olla mõne spordiala taristu, mänguväljak või ükskõik mis muu, näiteks elektrooniline laulev pink või koertepark.