FARIŠTAMO ELLER Hundiga oleks mõistlik õppida koos elama, selle asemel et ta maha tappa

​Tasub täpsustada, et hunt on praegu Euroopas rangelt kaitstav liik ja ettepaneku jõustudes tema kaitsestaatus väheneks, mitte ei kaoks. Hunt on rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) punase nimestiku järgi Eestis ohustatud seisundis. Tartu ülikooli teadlased Maris Hindrikson, Egle Tammeleht ja Harri Valdmann on alles 2022. aastal juhtinud tähelepanu kitsaskohtadele Eesti praeguses seiremetoodikas. Näiteks on levinud huntide ülespoole loendamine, sest ühe hundikarja territooriumi suurus ületab keskmise jahiseltsi kasutuses olevat maa-ala, mistõttu loendab samu hunte mitu jahiseltsi.