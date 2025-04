"Tore oli kuulda, et olulisele kohale on tõstetud tudengite vaimne tervis ja sotsiaalne heaolu," märkis debatijärgsel päeval Helen Link, kes on kultuuriakadeemia üliõpilasesinduse president. Ta selgitas, et selle all peab ta silmas, et käsitleti seda, mida inimestel on vaja, et nad tunneksid ennast hästi. "Turvalisus, kogukond ja selline pool. Vaimse tervise probleemide ennetamise kõrval käsitleti näiteks seda, kui tähis on professionaalse arengu motiveerimine ning tudengite tugivõrgustiku olemasolu."