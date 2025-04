"Jalanõusid ostetakse Temust, Sheinist või kuskilt mujalt odavalt ja parandama neid enam ei tulda," ütles Ariko Org ning nentis, et ka näiteks kellassepad ja teised meistrid on tollesama soodsalt tellimise majandusega hädas. Päris kliendipuuduses Org siiski ei vaevle, aga nagu ta arutles, piisaks paaritunnisest tööpäevast, et kõik tehtud saaks. Samas kahandaks selline tööaja koomale tõmbamine äri veelgi, sest parandustöid koguneb ju päeva peale.