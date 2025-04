Margus Põldsepal sai valmis esimene mulgikeelne laul

"Kuulsin seda lugu unes umbes kaks aastat tagasi," rääkis Margus Põldsepp Mulgi uudistele. "Salvestasin salmiosa ära ja jäin uuesti magama. Aasta hiljem leidsin selle salvestise oma arvutist ja leidsin, et see on ju väga hea viis, aga talle oleks vaja ka refrääni ja eriti hea, kui saaks sõnad ka juurde teha." Seejärel ta tegigi laulule sõnad ja saatis siis Kristi Ilvesele, et need mulgi keelde tõlkida.