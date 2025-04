"Matemaatika on kõigi teaduste alus ning selle võistluse järjepidevus on aidanud kujundada teadmishimulisi noori, kellest paljud on sirgunud silmapaistvateks tegijateks. Tänavused võistlejad näitasid taas, kui kõrgel tasemel on meie noorte teadmised ja pühendumus," rääkis linnapea. "Suur tänu kõigile, kes on järjepidevalt seda võistlust vedanud ja noorte talentide arengusse panustanud," lisas ta.