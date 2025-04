​Linnavalitsuse kesklinna piirkonna esindaja Ditmar Martinson rääkis, et tasulise parkimise kehtestamisega soovib linn leevendada eelkõige uue haiglahoone Tervikumi tegutsema hakkamisega kaasnevat liikluse tihenemist ning et ka mitme teise piirkonnaga on probleeme olnud, oli esialgu plaanis lahendada mitu muret ühe hoobiga. Nii kaasati esialgsesse plaani näiteks Tartu tänav, kus on tihtipeale keeruline parkimiskohta leida.