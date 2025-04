JUHTKIRI Keskus vahemeheks on hea mõte

Kindlasti on Viljandi bussijaamal puudujääke ning kahtlemata võiks linnale ehitada tõelise omaenda hoone ja avara ümbrusega bussijaama, kui raha piiramatult käes oleks. Paraku ei ole. Nõnda tuleb vaadata, kuidas praegustes oludes võimalikult hästi hakkama saada. Ning peab tunnistama, et kuigi "piletikassa ja paar pinki" kirjeldab praegust bussijaama üsna hästi, saab see, kes mäletab veel eelmist bussijaama, aru, et praegu on isegi hästi.