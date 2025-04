Kuressaare peatreener näeb noores Viljandi jalgpalluris maailma tippliigade materjali

Joosti enda sõnul jõudis ta meistriliigas mängivasse Saaremaa esindusse just tänu peatreenerile, kes oli kutsunud teda jaanuari lõpus katsetele. "Meeskond on mind tervitanud väga sooja vastuvõtuga, mis on andnud mulle palju motivatsiooni ja tuge," ütles ta ning avaldas lootust, et sel hooajal õnnestub tal saada esimesed mänguminutid meistriliigas ja ta suudab platsil näidata head taset.