Ettevõtte tegevjuht Eigo Siimu õnnetuse kohta seni kogutud infot ei avalda. "Uurime," põhjendas ta ning lisas, et paljuski on juhtunu veel äärmiselt segane.

Tööinspektsiooni teatel on ohver 55-aastane mees ning esialgsetel andmetel kukkus ta alla neljandalt korruselt. Tööinspektsioon on algatanud uurimise ning rohkem juhtumit ei kommenteeri. Teada pole, kas inimene avastati liftišahtist või nägi keegi kukkumist pealt, see, mis juhtus samal ajal liftiga, ega ka see, kui kõrgel on neljas korrus ja mitme korruse vahel lift sõidab.