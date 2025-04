"See on kohtumaja esimene korrus," täpsustas Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi direktor Mall Kõiv, viidates uue asukohana mainitud aadressile Koidu tänav 5. Ta rääkis, et koht on päris põnev ning ruumid sobilikud, kuid need nõuavad pisiremonti ja mõnd tuleb natuke õppetööks kohandada. "Aga see hoone ja tingimused on sobivad ning ruumide arvult ja pindalalt ei kaota me midagi, see on üks ühele praeguse pinnaga," ütles ta. Praeguste plaanide järgi hakkaks kolimine augusti teises pooles.