Valla kaevust sõltuv naine jäi mõneks ajaks veeta

Naise üürikodu on Pärnu maantee ääres Konsumi poe juures ning varem oli seal elanud tema ema. Oma sõnul tunneb ta seda maja üle 40 aasta, ise on ta seal elanud viimased üheksa aastat. Vallale kuuluva kaevu vett kasutab ta kõigiks igapäevatoiminguteks, milleks seda vaja läheb. Vesi on tasuta.