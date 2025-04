VIDEO Südalinna monopol ja ATKO süüdistavad teineteist täitmata lubadustes

ATKO Viljandi osakonna juht Kaupo Haukanõmm kirjutas, et bussijaamast on saanud takistus sujuvale ja mugavale ühistranspordile. "Aastatega on probleemid süvenenud – bussijaama taristu ja teenindus on puudulik ning üldine seisukord ainult halveneb," seisis pöördumises.