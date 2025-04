Liiklustalgud Viljandis algasid kaks korda politsei eest ära jooksnud purjus autojuhi püüdmisega

Kummalist manöövrit märkas kontrolliaktsiooniga liitunud politseinik. Ta jooksis põgenenud mehele järele ning pärast mõningast silkamist majade vahel sai tolle ka kätte. Mees toimetati tagasi puhumiskoridori ja tema enda auto juurde, kus tal tuvastati raske joove. Aga veel enne, kui toimingud purjus juhiga jätkuda said, otsustas too uuesti taldadele valu anda. Seegi kord olid politseinikud kiiremad ja said ta kätte.