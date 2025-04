Kõige intensiivsem pesitsusperiood on kevad ja suve algus, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Lindude pesitsusaegne häirimine on seadusega keelatud ja kui kontrollides tuvastatakse lindude pesitsemine, raie peatatakse.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et kevadsuviste raiete aktiivsus on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud ja see on mõjutanud positiivselt metsalindude arvukust. "Eestis vähenes metsalindude arvukus aastatel 1983–2018 ligi veerandi võrra. Alates 2020. aastast on metsalindude arvukuse vähenemine pidurdunud, üheks põhjuseks kevadsuvise raie vähenemine. Üha rohkem metsaomanikke arvestavad kevadise pesitsusrahuga ja valivad raietöödeks mõistliku aja," ütles Avarsalu.