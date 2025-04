Vaata ülekannet! Viljandi kultuuriakadeemia direktorid astusid väitlustulle

Anzori Barkalaja on kaitsnud doktoritöö Tartu ülikoolis folkloristika erialal. Ta on juhtinud Viljandi kultuuriakadeemiat aastatel 2000–2015. Lisaks on ta töötanud Tartu keskkonnahariduse keskuses huvikooli direktorina, Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse juhina ning haridus- ja teadusministeeriumis nii ministri kui kantsleri nõunikuna.

Ott Karulin on omandanud doktorikraadi Tartu ülikoolis teatriteaduse erialal. Ta on olnud Arvamusfestivali eestvedaja, töötanud kultuurilehe Sirp peatoimetajana ja riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna. Alates 2013. aastast on Karulin olnud kultuuriakadeemias külalisõppejõud. Mullu sai temast rahandusministeeriumi riigihalduse osakonnas riigivalitsemise valdkonna juht.

Kertu Saks on õppinud Tartu ülikoolis ja Tallinna pedagoogilises ülikoolis inglise keelt ja kirjandust. 2011. aastal omandas ta Tartu ülikoolis meedia ja ajakirjanduse erialal doktorikraadi. Ta on töötanud Eesti Päevalehe ajakirjanikuna, sotsiaalministeeriumi Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsiooni juhina, Tallinna tehnika- ja teaduskeskuse energia avastuskeskuse ning Eesti Kultuurkapitali juhatajana. Detsembrist 2021 märtsini 2025 oli ta Eesti Rahva Muuseumi direktor. Sellelt kohalt lahkumisest teatas ta ennetähtaegselt veebruari keskel, viidates isiklikele põhjustele ja vajadusele, et muuseumi veaks muutuste ajal värske jõuga juht.

Kultuuriakadeemia eelmise direktori ametiaeg pidanuks kestma 2025. aasta kevadeni, seega on ees ootavad valimised korralised. Aasta aega on aga akadeemiat erakorraliselt juhtinud õppedirektor Kadri Steinbach, sest endine direktor Juko-Mart Kõlar läkitas ühele naiskolleegile kohatuid kirju ning lahkus nende ilmsikstuleku järel ametist mullu suvel.