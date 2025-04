ROLAND TULIK Teadlikul või lihtsalt naiivsel vastandumislõkkel ei ole enam põletusmaterjali

Mõned poliitikud ei toetanud seda otsust ja jätkavad tiivaripsutamist potentsiaalsete valijatega. Räägivad näiteks, et Eestis elavad venelased on solvunud. Ilmselt räägitakse veel mõnda aega Eesti demokraatia sompumisest, inimõiguste mahasurumisest, rahvusvahelisest õigusest ja kultuuritusest ning ega ka nõndanimetatud kanooniline õigus jää unustusse. Tulevikku vaadates on selge, et Tallinnas, Maardus, Sillamäel ja Narvas hakkab omavalitsuse valimistel poliitiline mänguväli olema senisest märksa kitsam, ning eks näis, mis tulemusi see annab.