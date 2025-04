JUHTKIRI Tollide mäng

USA ning president Donald Trumpi algatatud tollimaksusõda peaaegu terve maailma vastu – samas näiteks Venemaale täiendavaid tollimakse ei kehtestatud – on keeruline kommenteerida, sest selle põhjused, tagamaad ja läbiviimine on võrdlemisi segased. Ilmselt on see sõda mõeldud selleks, et saada maailm läbirääkimiste laua taha ning alustada neid läbirääkimisi jõupositsioonilt. Kuigi ega USA pruugi sugugi asendamatu olla ning uute kaubandussuhete loomine on usinalt käinud juba sellest ajast peale, kui USA hakkas Kanadat kiusama.