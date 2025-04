Linna haljastusspetsialist Pille Zimmer ütles, et on märkidest puudel teadlik, aga ta ei tea, kes ja millal võis need teha. Kinnitas vaid, et neid täies elujõus puid pole kavas maha võtta.

1. aprillil ametisse asunud haljastusspetsialist, kelle ülesanne on linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine, kahtlustab, et see võib olla kellegi halb aprillinali. Võrreldes puutüvele soditud märke muu huligaansuse ja sodimisega linnas, ütles Pille Zimmer, et majaseinalt saab grafiti eemaldada värvi lahustava kemikaaliga, aga puu on elus organism ja värvi lahustavat keemiat puutüvel kasutada ei saa. Pealegi on koor krobeline ja värviosakesed selles erineval sügavusel.