"Eesmärk ei ole muutunud ja see on ikka 200 000 eurot kokku saada," lausus Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov. Tema sõnul suurtoetajatele astmete müügiga töö käib ja kolm-neli on neid nädalas läinud, aga nagu ta märkis, siis need astmed müüakse pigem otsekontaktide kaudu ja müük võtab veidi rohkem aega kui 500 eurot maksnud astmete oma. Nood läksid kaubaks vähem kui nädalaga.