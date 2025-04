Algas heategevuslik​ Sinililleoksjon

Heategevuslikku oksjonit toetavad oma esemete või teenustega paljud Eesti asutused, ettevõtted ja eraisikud. Teaduskeskus Ahhaa on juba teist aastat heategevusliku Sinililleoksjoni koostööpartner. Selle juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul on Ahhaale oluline toetada algatusi, mis hoiavad ühiskonda tugevana. "Panustades oksjonile, anname oma osa sellesse, et teaduse rõõm ulatuks inimesteni, kes ise on panustanud meie ühise heaolu ja turvalisuse heaks."