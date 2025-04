Viljandi padelimängija tuli Eesti kõrgeimas liigas medalile

Padeli liidu egiidi all toimuvad turniirid on jaotatud kolme tugevusgruppi ja A-liiga on neist kõige kõrgema tasemega. Luik ja Suurvarik alistasid avaringis 6:2, 6:2 paari Alina Linnupõld ja Piret Mäelt. Heitluses koha eest poolfinaalis tuli neile vastu esimese asetusega paar Emily Hang ja Elisabeth Alla ning sellest matšist said nad võidu tulemusega 1:6, 6:4, 10:4.