GALERII Viljandi Tulevik võttis Saku Sportingu üle võimsa võidu

Tulevik alistas Saku Sportingu Männimäe jalgpallihallis 9:1, aga nagu nentis meeskonna peatreener Rait Oja: "Ma ei ütleks, et see 9:1 skoor peegeldab otseselt ka mängu pilti. Võib küll tunduda, nagu oleks väga lihtsa mängu mänginud, aga kindlasti ei olnud see lihtne mäng."