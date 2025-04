"Sel aastal kujundame [eel]arvamusfestivali kultuuriprogrammi ja tänavaruumi avatud kutse toel. Kõigil on võimalus kaasa lüüa. Saabunud ideedest valib žürii välja kolm parimat, mis viiakse koostöös autoritega ellu. Sooviks on koos viljandlastega luua linnaruum, mis just meile endile väga meeldiks, paik, kus on koos mõnus viibida ja aeg peatada," rääkis üks korraldajaid Heldi Ruiso.