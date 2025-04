​BMW sõiduauto sõitis vastu puud Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee 78. kilomeetril. Autos viibinud võtsid Sakalaga ühendust ja kinnitasid, et õnnetus juhtus laupäeval kella 22.30 paiku, kui autole jooksis teele ette metsloom. Nende sõnul oli juht õnnetusest šokis jäi seetõttu jäi auto hommikuni sündmuspaigale. Nüüdseks on see remonditöökotta pukseeritud.