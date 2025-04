GALERII Hotell, kus koerad võivad ka diivanil lebotada

Kas koer tohib diivanil olla või mitte – see on ilmselt koeraomanike olla-või-mitte-olla-küsimus. Viljandi külje all Väikse Rosina koertehotellis tohib. Ja seal tohib ka õues joosta, niipalju kui süda lustib. Ole sa hiiglaslik Saksa dogi, väike, aga hingelt suur pomeranian või koer nimega Koer – seal saad ajada oma koeraasja, samal ajal kui pererahvas puhkab või ajab tähtsaid inimeste asju.