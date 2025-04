INTERVJUU Ando Kiviberg: kõigest hoolimata on tiibetlased elujaatavad ja optimistlikud. Nemad mõtlevad ju sadu aastaid ette

Hiina okupeeris Tiibeti 1959. aastal ning see on ka tiibetlaste ülestõusu aasta. Tapeti umbes 1,2 miljonit tiibetlast ning umbes 100 000 tiibetlast põgenes eesotsas dalai-laamaga Indiasse, kus nad said Himaalaja jalamil Dharamsala linnas varjupaiga.​​ Ülestõusu meenutatakse seal igal aastal.